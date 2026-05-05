В России вдохновились США и призвали игнорировать спутники для дронов

Кузякин: Боевые дроны переходят на машинное зрение и игнорируют GPS

Боевые дроны постепенно переходят на машинное зрение и отказываются от спутников Global Positioning System (GPS), сигнал от которых может подменяться. Об этом на страницах газеты «Известия» пишет главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его мнению, технология машинного зрения, которую все чаще используют боевые дроны, вдохновлена марсианским вертолетом Ingenuity. «Этот технологический сдвиг в корне поменял правила игры в воздухе: если раньше подмена GPS-координат (спуфинг) могла вывести аппарат из строя, то сегодня это лишь мелкая помеха, которую бортовой компьютер игнорирует с изрядной долей скепсиса», — уверяет автор.

По его оценке, имеется «определенная дистанция» между текущей ситуацией на фронте, требующей скорейшего внедрения новых технологий, и «уровнем принятия решений».

В марте НАСА сообщило, что США в рамках миссии Space Reactor 1 (SR-1) Freedom планируют к концу 2028 года отправить к Марсу аппарат с ядерным двигателем, который доставит на Красную планету полезную нагрузку Skyfall, состоящую из вертолетов типа Ingenuity.

На поверхность Красной планеты марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity высадился в феврале 2021 года.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

Летальный аппарат, по данным НАСА, был утерян из-за особенностей рельефа планеты.