13:29, 25 марта 2026Наука и техника

США через два года запустят в космос ядерный реактор

НАСА в рамках миссии SR-1 Freedom отправит к Марсу аппарат с ядерным двигателем
Иван Потапов
США в рамках миссии Space Reactor 1 (SR-1) Freedom планируют к концу 2028 года отправит к Марсу аппарат с ядерным двигателем, который доставит на Красную планету полезную нагрузку Skyfall, состоящую из вертолетов типа Ingenuity. Об этом сообщает НАСА.

В ходе конференции Ignition, состоявшейся 24 марта, американское космическое агентство обнародовало ряд новых инициатив, связанных с лунной программой США и освоением дальнего космоса.

«Ядерная электрическая двигательная установка обеспечивает исключительные возможности для эффективной транспортировки грузов в дальнем космосе и позволяет осуществлять высокоэнергетические миссии за пределами Юпитера, где солнечные батареи неэффективны», — говорится в заявлении американского космического агентства.

Там же отмечается, что миссия SR-1 Freedom заложит нормативные основы для будущей американской ядерной энергетики в космосе.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Как пишет портал NSF, космический аппарат SR-1 Freedom будет оснащен ядерным реактором мощностью более 20 киловатт, работающим на высококонцентрированном низкообогащенном уране и диоксиде урана, заключенными в антирадиационную защиту из карбида бора. Вырабатываемое им тепло будет преобразовываться в электрическую энергию для питания ксеноновых ионных двигателей.

Также НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.

