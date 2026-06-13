Мирошник: Выпускающей БПЛА Hornet для атак на РФ фирмой владеет экс-глава Google

Владельцем фирмы Swift Beat, производящей беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Hornet, которые используются Вооруженными силами Украины для атак на Россию, оказался Эрик Шмидт — бывший гендиректор Google. На это в Telegram-канале обратил внимание посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Нацисты в последние месяцы получили этот вид БПЛА в значительном количестве. Предположительно, этот американский беспилотник оснащен спутниковой навигацией и способен выполнять автономные полеты на расстояние до 145 километров», — написал дипломат.

Он напомнил, что впервые применение этих беспилотников в зоне проведения спецоперации были зафиксировано в марте 2026 года.

Ранее в Минобороны сообщили, что дроны-перехватчики самолетного типа «Сокол-И» успешно сбивают различные беспилотники ВСУ, включая аппараты Hornet.