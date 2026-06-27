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20:23, 27 июня 2026Силовые структуры

Нарушения в гастрономе «Михайловский» связали с нехваткой сотрудников

Экс-сотрудница «Михайловского»: Работники гастронома по нескольку раз замораживали мясо
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В астраханском гастрономе «Михайловский», где массово отравились люди, была высокая текучка, а сотрудников систематически не хватало. Об этом со ссылкой на бывшую работницу гастронома сообщает Baza в Telegram-канале.

Трудившиеся в заведении заготовщики не успевали переработать свежее мясо из-за нехватки рабочих рук. Поэтому его часто замораживали и размораживали по нескольку раз, отметила собеседница издания. Также она добавила, что ни разу не видела документацию на продукты: к поставке прилагалась лишь товарная накладная.

При этом просрочку в заведении списывали, поделилась экс-сотрудница гастронома. Также в «Михайловском», с ее слов, регулярно проводили уборку, на постоянной основе вели журнал.

Посещение данного заведения обернулось отравлением 15 человек, включая бывшего замруководителя минздрава Астраханской области Павла Джувалякова. Врачи обнаружили у потерпевших сальмонеллез, одна из женщин не выжила. Ее внучка, также попробовавшая еду из гастронома, сейчас в больнице.

Владелец заведения Михаил Дербасов в субботу сообщил журналистам, что сам он находится не в городе. Сотрудников гастронома увезли на допрос в Следственный комитет. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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