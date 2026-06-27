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20:32, 27 июня 2026Мир

В Париже морги оказались переполненными

BFMTV: Морги в Париже переполнились из-за аномальной жары
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Annice Lyn / Getty Images

Из-за резкого роста смертности на фоне аномальной жары в Европе морги в Париже оказались переполнены. Об этом в интервью BFMTV заявил директор похоронного бюро Family Obsèques Фабьен Юге.

«Похоронные бюро переполнены, и мы больше не можем найти место для наших умерших. Ситуация становится очень сложной», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в крематориях города даже возникли очереди в несколько дней.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в штаб-квартире Еврокомиссии кондиционеры работают только на верхних этажах. Он сыронизировал, что кондиционеры отключили лишь на 1-7 этажах, потому что руководство трудится усерднее своих подчиненных. Спецпредставитель отметил, что глава ЕК и ее помощники в таком случае имеют право на свежий воздух.

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