В России заявили о существовании глубинного правительства в США

Экс-премьер Степашин заявил, что в США существует глубинное правительство

В США есть «глубинное правительство», поэтому нельзя сравнивать полномочия российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, его цитирует РИА Новости.

«Другое дело, что там [в США] есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно», — сказал Степашин.

Он также отметил, что действующему американскому президенту уже сейчас следует готовиться к новым выборам или готовить к ним вице-президента, подчеркнув, что у команды Трампа есть шансы остаться у власти и после следующих выборов.

Ранее Степашин заявил, что Путин и Трамп похожи в том, что ставят интересы своей страны выше всего.