Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 16 июля 2025Россия

В России заявили о существовании глубинного правительства в США

Экс-премьер Степашин заявил, что в США существует глубинное правительство
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В США есть «глубинное правительство», поэтому нельзя сравнивать полномочия российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, его цитирует РИА Новости.

«Другое дело, что там [в США] есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно», — сказал Степашин.

Он также отметил, что действующему американскому президенту уже сейчас следует готовиться к новым выборам или готовить к ним вице-президента, подчеркнув, что у команды Трампа есть шансы остаться у власти и после следующих выборов.

Ранее Степашин заявил, что Путин и Трамп похожи в том, что ставят интересы своей страны выше всего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

    В России заявили о существовании глубинного правительства в США

    В истории с бракованными бронежилетами для ВС России появится новое дело

    Бывшая жена испанского наемника попросила Украину вернуть его собаку и вещи

    Парень выпил очень много алкоголя и рассказал об отвратительном последствии

    Блогер описал обед в столовой российского курорта фразой «так дорого я еще не платил»

    Россияне назвали провоцирующие выгорание на работе факторы

    Желание поздравить возлюбленную в спортзале песней подвело россиянина под статью

    На Украине заявили о возможности создать «грязную бомбу»

    Украина попыталась атаковать Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости