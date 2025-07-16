Желание поздравить возлюбленную в спортзале песней подвело россиянина под статью

В Сосновоборске поймали мужчину из-за ложного сообщения о взрывчатке в спортзале

В Сосновоборске задержан мужчина, который позвонил в полицию и рассказал о заложенной в спортивном зале взрывчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, мужчина хотел поздравить возлюбленную с днем рождения и попросил администратора поставить во время ее тренировки определенную песню, но получил отказ. После этого он позвонил в полицию и заявил, что в зале заложена взрывчатка. Прибывшие на место правоохранители осмотрели помещение и никаких взрывных устройств не обнаружили.

По данным «КП», фигурант — 46-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 15-летнего подростка из Лесосибирска, который подговорил мужчину соврать о минировании трех школ из-за сложного экзамена.