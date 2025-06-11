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08:57, 11 июня 2025Силовые структуры

Подросток подговорил мужчину соврать о минировании трех российских школ

Подросток из Сибири убедил мужчину соврать о минировании школ для срыва экзамена
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 15-летнего подростка из Лесосибирска, который подговорил мужчину соврать о минировании трех школ из-за сложного экзамена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Все произошло в феврале. Ученик восьмого класса решил сорвать экзамены в местных школах и подыскал для этого мужчину в одном из мессенджеров. Тот согласился совершить анонимный звонок о минировании учебных заведений, после чего на место прибыли сотрудники спецслужб.

Когда силовики не нашли подозрительных предметов, то возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Дело в отношении напарника подростка выделили в отдельное производство.

Ранее в Дагестане задержали подростка за ложное сообщение о террористах в школе.

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