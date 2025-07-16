Беременная Трусова села на шпагат

Беременная фигуристка Трусова показала шпагат на видео

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась новым видео. Она опубликовала его на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Трусова показала занятие в спортивном зале, на котором делала растяжку. Спортсменка, находящаяся на последних месяцах беременности, выполняла выпады и садилась на шпагат.

Ранее Трусова рассказала о том, как выступала в шоу во время беременности. Спортсменка призналась, что ей было очень страшно: она знала, что ей нельзя падать, и это очень пугало.

4 апреля Трусова и ее муж-фигурист Макар Игнатов объявили пол будущего ребенка. Спортсмены провели гендер-пати и сообщили, что у них родится мальчик.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.