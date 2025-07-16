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07:45, 16 июля 2025Спорт

Беременная Трусова села на шпагат

Беременная фигуристка Трусова показала шпагат на видео
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась новым видео. Она опубликовала его на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Трусова показала занятие в спортивном зале, на котором делала растяжку. Спортсменка, находящаяся на последних месяцах беременности, выполняла выпады и садилась на шпагат.

Ранее Трусова рассказала о том, как выступала в шоу во время беременности. Спортсменка призналась, что ей было очень страшно: она знала, что ей нельзя падать, и это очень пугало.

4 апреля Трусова и ее муж-фигурист Макар Игнатов объявили пол будущего ребенка. Спортсмены провели гендер-пати и сообщили, что у них родится мальчик.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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