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20:35, 4 апреля 2025Спорт

Трусова раскрыла пол будущего ребенка

Фигуристка Александра Трусова сообщила, что у нее должен родиться мальчик
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) раскрыла пол будущего ребенка.

Спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым провели гендер-пати и сообщили, что у них должен родиться мальчик. Новость появилась на экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. «Сегодня особенный момент, который мы точно запомним навсегда», — написала 20-летняя Трусова.

Фигуристка объявила о беременности во время турнира шоу-программ «Русский вызов» 22 марта 2025 года. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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