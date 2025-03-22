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18:50, 22 марта 2025Спорт

Трусова объявила о беременности

Фигуристка Александра Трусова объявила о беременности
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) объявила о беременности во время турнира шоу-программ «Русский вызов» 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Трусова представила совместный номер со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым. В конце номера она сняла пиджак и показала округлившийся живот.

17 августа 2024-го фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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