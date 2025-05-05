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14:57, 5 мая 2025Спорт

Трусова рассказала о выступлении в шоу во время беременности

Трусова о выступлении в шоу во время беременности: Знала, что нельзя падать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @avtrusova

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как выступала в шоу во время беременности. Она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с ледового спектакля, в котором впервые каталась беременной.

Трусова призналась, что ей было очень страшно: она знала, что ей нельзя падать, и это ее очень пугало. «Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна! Что теперь в ее теле развивается новая жизнь!» — поделилась 20-летняя спортсменка.

4 апреля Трусова и ее муж-фигурист Макар Игнатов объявили пол будущего ребенка. Спортсмены провели гендер-пати и сообщили, что у них родится мальчик.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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