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07:30, 16 июля 2025Экономика

Россияне назвали провоцирующие выгорание на работе факторы

РШУ и «Зарплата.ру»: Нехватка ресурсов провоцирует профессиональное выгорание
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Большинство россиян регулярно испытывают нехватку ресурсов, сталкиваются с размытыми задачами, переработками, а также ощущают давление негласных корпоративных правил. Это мешает им восстанавливаться и поддерживать баланс между работой и личной жизнью. К таким выводам пришли аналитики Русской Школы Управления (РШУ) и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». Копия исследования есть с распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1600 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Чаще всего сотрудники российских компаний сталкиваются с нехваткой ресурсов (времени, людей, оборудования) — 51 процент. Также говорят о размытых требованиях руководства и отсутствии четких инструкций (48 процентов), на необходимость выполнять задачи вне должностных обязанностей пожаловались 46 процентов опрошенных. О неоплачиваемых переработках и сверхурочной работе говорят более трети респондентов (36 процентов), еще 32 процента рассказали о необходимости работать в выходные и праздничные дни. На сообщения и звонки в нерабочее время пожаловались 27 процентов участников опроса.

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Говоря о том, что именно провоцирует профессиональное выгорание, большинство участников опроса (49 процентов) сказали, что это непрозрачность решений руководства. Также упоминали несправедливое распределение ресурсов (47 процентов), отсутствие поддержки отдыха и восстановления (39 процентов), культ продуктивности любой ценой (28 процентов), угрозы увольнением и тревожность за будущее (27 процентов), токсичный позитив (26 процентов) и критику за просьбы о помощи (18 процентов).

«Многие привычные рабочие практики нуждаются в переосмыслении. Регулярная нехватка ресурсов, размытые задачи и переработки — это не просто издержки, а сигналы, на которые важно обращать внимание. Сегодня забота о сотрудниках — это не только про комфортную работу, но и про устойчивость бизнеса: выгоревший специалист не может быть по-настоящему эффективным», — констатировала директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина отметила, что к полноценному возвращению в рабочие процессы после выгорания нужно подходить постепенно и стараться не бросаться в омут с головой, например, попробовать договориться с коллегами о более гибком рабочем дне.

По ее словам, именно спешка в возвращении к рабочим обязанностям становится причиной нового истощения. «Возвращение к работе после выгорания — это не про в омут с головой, а про постепенный процесс. Часто, почувствовав улучшение, человек стремится поскорее наверстать упущенное и включиться в дела на полную мощность. Но именно спешка и становится тем фактором, который запускает новый виток истощения. Даже если вы отдохнули и чувствуете себя лучше, важно помнить: нервная система восстанавливается дольше, чем кажется», — рассказала она.

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