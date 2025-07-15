Россиянам назвали главную ошибку возвращения к работе после выгорания

Роскачество: После выгорания нужно возвращаться к работе постепенно

К полноценному возвращению в рабочие процессы после выгорания нужно подходить постепенно и стараться не бросаться в омут с головой, например, попробовать договориться с коллегами о более гибком рабочем дне. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, именно спешка в возвращении к рабочим обязанностям становится причиной нового истощения.

«Возвращение к работе после выгорания — это не про в омут с головой, а про постепенный процесс. Часто, почувствовав улучшение, человек стремится поскорее наверстать упущенное и включиться в дела на полную мощность. Но именно спешка и становится тем фактором, который запускает новый виток истощения. Даже если вы отдохнули и чувствуете себя лучше, важно помнить: нервная система восстанавливается дольше, чем кажется», — рассказала она.

Ганькина подчеркнула, что выявление причины — первый шаг к возвращению в рабочий ритм. Она посоветовала первое время попробовать договориться о гибком рабочем дне или перераспределении задач между коллегами. «После выгорания особенно важно научиться защищать свои границы и управлять временем. Научитесь делать паузу перед тем, как на что-то соглашаться», — добавила она.

Чтобы не допустить повторного истощения, необходимо найти дополнительные источники энергии, обратила внимание специалист. Главное, чтобы это были занятия, не связанные с работой и не требующие результата, заключила она.

Если вам сложно, поговорите с руководителем или HR-специалистом. Иногда достаточно просто обозначить, что вы возвращаетесь после выгорания и просите немного поддержки или времени на адаптацию. В большинстве команд это встречают с пониманием, потому что выгорание — уже не редкость, и все больше компаний стремятся быть в этом вопросе осознанными Евгения Ганькина директор департамента Роскачества

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, наблюдают ли они у себя усталость от работы. В результате 40 процентов опрошенных россиян признались, что находятся в состоянии выгорания. Еще 24 процента сталкивались с ним ранее. Только 15 процентов заявили, что никогда не испытывали подобных симптомов, а 21 процент затруднились с определением, отмечая, что не могут отличить выгорание от обычной усталости.

