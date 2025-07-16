Экс-премьер Украины Азаров заявил о возможности Киева создать грязную бомбу

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть возможность создать «грязную бомбу». Его слова приводит ТАСС.

Азаров заявил, что на Украине нет научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия. Однако он допустил, что Киев попытается создать «грязную бомбу».

«Но я не думаю, что до такого идиотизма, до такой глупости кураторы Украины, англичане, например, дойдут. Я не думаю, что дойдут и позволят это сделать. Сам режим готов на что угодно», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что ответ Москвы на возможное применение «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет катастрофическим. Путин напомнил, что, согласно ядерной доктрине, Москва примет зеркальные меры. Российский лидер выразил надежду, что этого никогда не произойдет.