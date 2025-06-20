Путин предрек катастрофический ответ на сброс Украиной «грязной бомбы»

Ответ России на возможное применение «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет катастрофическим. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Глава государства напомнил, что, согласно ядерной доктрине, ответ России на угрозы будет зеркальным. Поэтому ответ России на применение «грязной бомбы» будет жестким и катастрофическим для Украины, заявил президент и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.