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19:05, 20 июня 2025Россия

Путин предрек катастрофический ответ на сброс Украиной «грязной бомбы»

Путин: Ответ России на возможное применение грязной бомбы будет катастрофическим
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ответ России на возможное применение «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет катастрофическим. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил, что, согласно ядерной доктрине, ответ России на угрозы будет зеркальным. Поэтому ответ России на применение «грязной бомбы» будет жестким и катастрофическим для Украины, заявил президент и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

ЖЗЛ
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