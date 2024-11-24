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13:45, 24 ноября 2024Россия

В Кремле отреагировали на заявления про возможность получения Киевом «грязной бомбы»

Песков: возможность получения Киевом «грязной бомбы» — не игра с огнем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Заявления о возможности получения Киевом «грязной бомбы» — это уже не игра с огнем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Они понимают, насколько это опасно», — сказал представитель Кремля. Он пояснил, что подобные заявления уже не являются игрой с огнем, а чем-то большим.

Песков добавил, что администрация американского президента Джо Байдена пытается заниматься эскалацией ситуации на Украине настолько, чтобы мирные условия были обречены.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Украина не располагает какими-либо технологиями для создания ядерного оружия. В Киеве прекрасно понимают это и готовят себе «запасные аэродромы». По словам Прозорова, никто из таких оголтелых комментаторов не понимает, что создать ядерное оружие у Киева просто не получится, максимум — «грязную бомбу».

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