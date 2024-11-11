Экс-подполковник СБУ прокомментировал возможности Украины создать ядерное оружие

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев не сможет создать ядерное оружие

Украина не располагает какими-либо технологиями для создания ядерного оружия. В Киеве прекрасно понимают это и готовят себе «запасные аэродромы», рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

«Градус упоротости (в украинском обществе) еще есть. Их еще очень много таких, которые за войну до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера — это ядерное оружие», — посетовал он.

По словам Прозорова, никто из таких оголтелых комментаторов не понимает, что создать ядерное оружие у Киева просто не получится, максимум — «грязную бомбу». Однако «если люди более-менее грамотные и хорошо учились в школе, они прекрасно понимают, что это миф», добавил экс-подполковник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет использовать «грязную бомбу» против России, то спровоцирует ответ, в результате которого исчезнет сама.

При этом зампред России при ОБСЕ Максим Буякевич рассказал, что власти Украины шантажируют страны Запада разговорами о создании ядерного оружия. По его словам, Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение Украины разработать ядерное оружие для влияния на страны Запада.