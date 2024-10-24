Лукашенко предрек исчезновение Украины

Лукашенко: Украина исчезнет, если Киев применит «грязную бомбу» против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев применит «грязную бомбу» против России, то спровоцирует ответ, в результате которого исчезнет сама Украина. Об этом он заявил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Политик считает, что западные страны стремятся к ядерной эскалации, так как у них нет других вариантов. Так он прокомментировал сообщение о том, что перед Украиной стоит выбор — или членство в Североатлантическом альянсе, или создание ядерного оружия.

Лукашенко добавил, что не верит в угрозы о разработке украинской стороной ядерного оружия. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «не такой уж смелый» для этого. Он также призвал Киев думать о последствиях. «Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — отметил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО никогда не будет предметом для переговоров с Москвой. Дипломат отметила, что стремление украинских властей в Североатлантический альянс в ущерб безопасности России наряду с террором в отношении русских в Донбассе стало причиной кризиса на Украине и начала специальной военной операции.