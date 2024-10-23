В МИД прокомментировали переговоры о вступлении Украины в НАТО

Захарова: вступление Украины в НАТО не будет предметом переговоров с Россией

Вступление Украины в НАТО никогда не будет предметом для переговоров с Москвой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», — сказала она.

Дипломат отметила, что стремление украинских властей в Североатлантический альянс в ущерб безопасности России наряду с террором в отношении русских на Донбассе стало причиной кризиса на Украине и начала специальной военной операции.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не добился однозначной поддержки своего «плана победы» в Европе. По ее словам, выступления украинского лидера в Верховной Раде и на заседании Евросовета вызвали неоднозначную реакцию у европейских политиков.