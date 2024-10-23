Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 23 октября 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали переговоры о вступлении Украины в НАТО

Захарова: вступление Украины в НАТО не будет предметом переговоров с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Вступление Украины в НАТО никогда не будет предметом для переговоров с Москвой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», — сказала она.

Дипломат отметила, что стремление украинских властей в Североатлантический альянс в ущерб безопасности России наряду с террором в отношении русских на Донбассе стало причиной кризиса на Украине и начала специальной военной операции.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не добился однозначной поддержки своего «плана победы» в Европе. По ее словам, выступления украинского лидера в Верховной Раде и на заседании Евросовета вызвали неоднозначную реакцию у европейских политиков.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал проведенную им реформу электроэнергетики

      Популярная российская актриса показала внешность без косметики

      Началась встреча Путина с президентом Ирана

      В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

      Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

      «Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

      Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

      Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

      Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

      Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше