В МИД России оценили поддержку «плана победы» Зеленского в Европе

Захарова: Зеленский не добился однозначной поддержки «плана победы» в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский не добился однозначной поддержки своего «плана победы» в Европе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленскому не удалось добиться однозначной поддержки "плана победы" в Европе, от требований ядерного оружия вздрогнули даже союзники», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что выступления украинского лидера в Верховной Раде и на заседании Евросовета вызвали неоднозначную реакцию у европейских политиков.