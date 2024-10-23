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14:53, 23 октября 2024Бывший СССР

В МИД России оценили поддержку «плана победы» Зеленского в Европе

Захарова: Зеленский не добился однозначной поддержки «плана победы» в Европе

Фото: Oliver Matthys / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не добился однозначной поддержки своего «плана победы» в Европе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленскому не удалось добиться однозначной поддержки "плана победы" в Европе, от требований ядерного оружия вздрогнули даже союзники», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что выступления украинского лидера в Верховной Раде и на заседании Евросовета вызвали неоднозначную реакцию у европейских политиков.

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      Александр Курбатов
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