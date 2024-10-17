Зеленский отверг критику «плана победы»

ТАСС: Зеленский отказался отвечать на критику «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на критику «плана победы» во время поездки в Брюссель на специальное заседание Европейского совета. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский перед заседанием проходил с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Тогда же журналисты успели задать два вопроса. Один попросил его прокомментировать критику «плана» о том, что «в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины». Зеленский в ответ заявил, что «план подготовили не для критиков».

Президент Украины отправился в Брюссель, чтобы показать свой «план победы». Он заявил, что представит свой план главам государств, чтобы все лидеры Европы услышали, как нужно поддерживать позиции Украины.