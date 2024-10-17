Зеленский отправился в Брюссель, чтобы показать «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель на специальное заседание Европейского совета, чтобы показать на нем свой «план победы». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что представит свой план главам государств, чтобы все лидеры Европы услышали, как надо поддерживать позиции Украины. Он поблагодарил президента Евросовета Чарльза Мишеля за приглашение на заседание. Президент также анонсировал встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, генсеком НАТО Марком Рютте и главами политических групп Европарламента. Помимо этого, Киев готовится к заседанию совета «Украина-НАТО» на уровне министров обороны.

«Главное — больше защиты для Украины сейчас, перед зимой», — заключил он.

Ранее в НАТО заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы» Зеленского — приглашения страны в альянс. Сообщается, что очень многое в этом вопросе зависит от новой американской администрации, которая придет к власти после выборов в США.