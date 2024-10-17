В НАТО заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы» Зеленского

WP: Украине не получить приглашение вступить в НАТО в ближайшем будущем

Вступление Украины в НАТО, один из главных пунктов так называемого «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского, является невозможным, по крайней мере в ближайшем будущем. Об этом со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника НАТО сообщает газета Washington Post (WP).

«Я не поставлю и бутылки вина на то, что в ближайшем будущем Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО. Многое будет зависеть от того, что будет думать по этому поводу новая американская администрация [после проведение президентских выборов в США], но я вижу, что ситуация немного меняется, так что тема становится более серьезной [с каждым днем]», — заявил собеседник издания.

Ранее Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в самое ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.