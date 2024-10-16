Весь мир обсуждает «план победы» Зеленского. За что его критикуют и почему называют нереалистичным?

Мировые СМИ заявили о тяжелом положении Киева после публикации плана Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.

Инициативу украинского лидера прокомментировали многие крупные мировые СМИ. По их мнению, план Зеленского свидетельствует о тяжелом положении Украины на поле боя.

AP: из обращения Зеленского стало известно, что Запад усиливает давление на Украину

В ходе выступления Зеленский впервые публично признал, что западные партнеры усиливают давление на Украину с целью проведения переговоров с Россией, отметило международное агентство Associated Press (AP). Глава страны намекнул, что Киев в итоге может оказаться в невыгодном положении.

«План победы», который был окутан завесой тайны, поскольку Зеленский представил его ключевым союзникам, включая президента США Джо Байдена, только в последние недели, — это способ укрепить позиции Украины в любом будущем сценарии переговоров с Россией, поскольку ситуация на поле боя кажется мрачной международное агентство Associated Press

Также агентство обратило внимание, что украинские войска испытывают трудности со сдерживанием военной мощи России, особенно в восточной части Донецкой области. Российская армия движется вперед, и Украина остро ощущает потребность в более масштабной помощи Запада, добавило AP.

Reuters: план Зеленского является серьезным испытанием воли союзников Украины

Международное агентство Reuters назвало «план победы» Зеленского «серьезным испытанием политической воли ключевых союзников Киева». СМИ напомнило, что Запад потратил много миллиардов долларов на закупку оружия для поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Агентство также указало на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изо всех сил пытаются найти способ остановить продвижение российских войск на восток. Кроме того, ситуацию осложняет неопределенность, связанная с возможным приходом к власти в США политика Дональда Трампа, который всегда скептически относился к помощи Украине, отмечает Reuters.

Al Jazeera: Зеленский хочет убедить общественность в том, что конфликт может завершиться в ближайшее время

Катарский телеканал Al Jazeera рассказал, что Зеленский недавно завершил турне по нескольким европейским столицам, в ходе которого пытался добиться одобрения своего плана. Однако западные партнеры пока воздерживаются от публичной поддержки инициативы.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Канал заметил, что украинский лидер представил план в тот момент, когда ВСУ несут потери на фронте, а российские войска приближаются к стратегически важной победе — захвату Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). «Выступление Зеленского было направлено на то, чтобы убедить измученную конфликтом [украинскую] общественность в том, что боевые действия могут быть прекращены в ближайшее время», — говорится в материале.

NYT: некоторые украинцы сочли «план победы» нереалистичным

По мнению экспертов, речь Зеленского, по-видимому, в первую очередь была направлена на то, чтобы успокоить украинскую общественность и заручиться ее поддержкой идеи о том, что Киев может переломить ситуацию на поле боя после того, как в этом году он неуклонно уступал позиции российским войскам американская газета The New York Times

Американская газета The New York Times (NYT) заявила, что некоторым украинцам показался нереалистичным «план победы» Зеленского. Один из источников издания считает, что этот план «больше похож на список требований к партнерам Украины, чем на план победы в конфликте».

France 24: во время выступления Зеленского российские войска объявили об освобождении двух сел

Во время обращения Зеленского к Верховной Раде российские военные объявили, что еще два села на востоке Украины перешли под их контроль, пишет телеканал France 24. «Министерство [России] заявило, что села Невское и Красный Яр были освобождены, опубликовав видео разрушенных зданий в Невском, на двух из которых развеваются российские флаги», — отмечается в материале.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Также канал напомнил, что Россия контролирует примерно пятую часть территории Украины. «В настоящее время от Киева требуют найти стратегию выхода из конфликта, поскольку его войска несут потери на поле боя, а Москва усиливает свои удары по инфраструктуре», — добавил France 24.