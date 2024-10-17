В НАТО назвали главный пункт «плана победы» Зеленского

WP: главным пунктом «плана победы» Зеленского является вступление в НАТО

Главным пунктом «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского является вступление в НАТО. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного представителя альянса.

Представитель НАТО назвал главный пункт публично представленного Зеленским «плана победы». По его мнению, в Киеве пришли к выводу, что присоединение Украины к альянсу является единственным способом обеспечить безопасность.

В то же время собеседник WP указал на сложность с выполнением данного пункта плана. Он подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, так как «хотела предотвратить такое развитие событий».

Ранее Зеленский публично представил Верховной Раде Украины свой «план победы» из пяти пунктов. Киев потребовал от Запада приглашения в НАТО и размещения воинских контингентов на территории Украины.