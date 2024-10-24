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15:34, 24 октября 2024Бывший СССР

В России рассказали о ядерном шантаже со стороны Украины

Зампред России при ОБСЕ Буякевич: Украина шантажирует Запад ядерным оружием
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Власти Украины шантажируют страны Запада разговорами о создании ядерного оружия. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич во время заседания совета организации, пишет ТАСС.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение страны разработать ядерное оружие для влияния на страны Запада. «Очевидно, что такой шантаж направлен, прежде всего, на западные страны, от которых киевский режим хочет добиться решения о приглашении в НАТО в рамках продвижения так называемого плана победы», — заявил Буякевич.

Зампред призвал союзников Украины не поддаваться ядерному шантажу, направленному на вовлечение стран НАТО в прямой конфликт с Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет использовать «грязную бомбу» против России, то спровоцирует ответ, в результате которого исчезнет сама.

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      Алевтина Запольская
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