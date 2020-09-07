Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина

Девушка купила дешевый свадебный наряд в масс-маркете, в результате чего подверглась критике со стороны близких. На соответствующую запись на портале Mumsnet обратили внимание журналисты The Sun.

Будущая невеста рассказала о том, что не хотела тратить крупную сумму на подвенечный наряд, поэтому решила отправиться на поиски более бюджетных вариантов. По ее словам, она наткнулась на платье мечты в магазине H&M — это было «прекрасное, довольно традиционное платье» белого цвета с открытыми плечами и отделкой из кружева.

Героиня материала заказала его онлайн и устроила примерку перед семьей и будущей свекровью. «Все согласились, что платье H&M было замечательным: оно отлично сидело и выглядело качественно сшитым», — пояснила девушка.

Однако когда она показала выбранный наряд своим друзьям, то получила неоднозначную реакцию. «Некоторые из моих близких друзей спросили, действительно ли я собираюсь надеть его на свадьбу и не планирую ли я посетить "нормальный бутик". Я была так довольна своей находкой, а в итоге меня пристыдили», — призналась она в своей публикации.

Пользователи сети, напротив, принялись делать комплименты платью и писать слова поддержки в комментариях. «Очень милое платье! Игнорируй негативные комментарии, ты выглядишь великолепно», «Гордись тем фактом, что ты будешь смотреться потрясающе, потратив минимум средств. Это даст возможность потратить больше на медовый месяц или на другие необходимые покупки», «Люди глупые. Это прекрасно. Поздравляю, и я надеюсь, что вы отлично проведете время!», «Если ты чувствуешь себя красивой, то бренд вообще не имеет значения», — высказывались они.

В июле свадебное платье невесты высмеяли из-за нелепой детали на юбке. На размещенном в сети снимке девушка стоит спиной к фотографу в белом корсетном наряде. При этом платье оформлено объемными аппликациями в виде бежевых роз на плечах и ягодицах.