Свадебное платье невесты высмеяли из-за нелепой детали на юбке

Пользователи сети раскритиковали свадебный наряд невесты из-за нелепого дизайна. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном в сети снимке девушка стоит спиной к фотографу в белом корсетном платье. Праздничный наряд оформлен объемными аппликациями в виде бежевых роз в области плеч и ягодиц.

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Подписчики сообщества высмеяли платье невесты из-за описанной детали на юбке. «Возможно таким образом она попыталась намекнуть, что ее задница пахнет розами?», «Платье выглядит многообещающе, но расположение роз на юбке все портит», «Похоже, что одна из подружек невесты сунула букет ей в задницу», «Без роз на ягодицах платье могло бы быть красивым», — писали они.

В марте полную невесту подняли на смех в сети за слишком маленький корсет. На опубликованном в сети снимке виновницу торжества сфотографировали в белом блестящем платье с корсетом и без лямок. При этом видно, что корсет слишком сильно сдавливает низ груди женщины, почти оголяя ее.