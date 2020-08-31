Кейт Миддлтон заметили в дешевом платье из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на виртуальном совещании в дешевом наряде из масс-маркета. Ее фотографии публикует Daily Mail.

38-летняя Миддлтон провела онлайн-встречу на платформе Zoom, во время которой объявила о ста лучших снимках конкурса Hold Still. Отмечается, что участники проекта продемонстрировали свою жизнь на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Всего было прислано больше 31 тысячи фотографий.

Материалы по теме Полуголый король Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

Жену принца Уильяма заметили в платье длины макси бренда Zara зеленого цвета с принтом в виде белых цветов. Наряд также оформлен кружевными деталями и глубоким декольте. Стоимость платья составляет 10 фунтов стерлингов (981 рубль), однако на данный момент оно распродано. Образ герцогини дополняют золотые серьги-кольца.

Поклонники восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под опубликованными кадрами. «У меня есть такое же платье и оно выглядит потрясающе!», «Вау, у Кейт получается совмещать все королевские обязанности с тремя детьми и выглядеть так прекрасно», «Кейт такая высокая и элегантная — любое платье будет смотреться на ней шикарно», — писали они.

В июне Кейт Миддлтон появилась на онлайн-конференции в дешевых аксессуарах. Герцогиня надела серьги-кольца из магазина Accessorize стоимостью пять фунтов стерлингов (434 рубля). Во время виртуальной встречи она поблагодарила британских волонтеров за их помощь в борьбе с коронавирусом.