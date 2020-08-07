Новый макияж Кейт Миддлтон с маской на лице привлек внимание фанатов

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на публике с новым макияжем и привлекла внимание фанатов и визажистов. Ее фотографии и комментарий эксперта публикует Daily Mail.

Для недавних поездок в Шеффилд и Уэльс герцогиня Кембриджская выбрала маску с цветочным принтом лондонского бренда Amaia. По словам визажитски Лизы Литтл (Lisa Little), благодаря правильному мейкапу ей удалось выглядеть «свежей и безупречной», несмотря на то что половина ее лица была закрыта. «Кейт продемонстрировала отличный "масочный образ", используя мягкие тона косметики на лице и делая акцент на своей лучшей части — глазах», — объяснила Литтл.

Специалистка также рассказала, что для этого Миддлтон наложила на веки макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному, — прим. «Ленты.ру»), а также придала своим бровям более широкую форму, чем обычно.

Кроме того, по словам мастера, герцогиня отдает предпочтение губной помаде нюдовых оттенков, чтобы избежать неприятностей, связанных с ношением маски. Самый безопасный вариант в это время — помада светлых тонов. Если она сотрется при снятии маски, этого не будет заметно.

Ранее в августе герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике с новым осветленным цветом волос и порадовала поклонников своим внешним видом. По мнению парикмахера Джеймса Джонсона (James Johnson), Кейт Миддлтон стала выглядеть моложе с описанной прической. «Она выглядит более свежо и ярко. Такой оттенок идеален для летнего сезона», — добавил он.