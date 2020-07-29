Принц Уильям вспомнил об озадачившем Кейт Миддлтон подарке

Принц Уильям рассказал журналистам о неоднозначной реакции его будущей жены на подарок, который он преподнес ей много лет назад. Его слова приводит портал Us Weekly.

Выяснилось, что в начале отношений пары, во время их учебы в университете St. Andrews, Миддлтон получила в подарок бинокль. «Я красиво завернул его, он был замечательным. Я пытался убедить себя в этом, даже пытался доказать ей его пользу, показывая, как далеко можно видеть с его помощью», — объяснил 38-летний Уильям.

Несмотря на это, герцогиня Кембриджская не оценила жест будущего мужа и была озадачена его выбором. «Это бинокль, что вообще происходит?» — спросила она у Уильяма в тот день. Принц добавляет, что сейчас он не понимает, зачем купил ей бинокль.

В июле Кейт Миддлтон нарядила сына в дешевую одежду из масс-маркета в честь дня его рождения. На опубликованном фото видно, что улыбающийся принц Джордж стоит в поло цвета хаки марки Mango всего за семь фунтов стерлингов (659 рублей).