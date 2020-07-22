Кейт Миддлтон нарядила сына в дешевую одежду из масс-маркета в его день рождения

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарядила своего сына в дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь его дня рождения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На снимке видно, что улыбающийся принц Джордж в поло цвета хаки от бренда Mango. Уточняется, что стоимость этого изделия на сайте марки составляет семь фунтов стерлингов (630 рублей). Поло также есть в белом, голубом, синем и красном цвете.

Фото опубликовано @kensingtonroyal

Семилетний сын Миддлтон, в свою очередь, попозировал на фоне травы в футболке с камуфляжным принтом. Отмечается, что обе фотографии были сделаны герцогиней.

22 июня также сообщалось, что Кейт Миддлтон выбрала своим детям недорогие наряды для праздничного снимка. На опубликованном фото ее супруг принц Уильям сидит на качелях вместе с тремя детьми: Шарлоттой, Джорджем и Луи. Дочь герцогов сфотографировали в джинсовом комбинезоне John Lewis за 10 фунтов стерлингов (900 рублей), а принца Луи — в синем поло Gap за 12 фунтов стерлингов (1080 рублей).