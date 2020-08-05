Фанаты оценили помолодевшую с новым цветом волос Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике с новым цветом волос и порадовала поклонников своим внешним видом. Снимки публикует Daily Mail.

Супруга принца Уильяма посетила благотворительную организацию Baby Basics, где объявила о начале акции, в рамках которой 19 крупнейших магазинов детских товаров пожертвуют 10 тысяч вещей нуждающимся детям. В тот день Миддлтон запечатлели в белом платье Suzannah за 1850 фунтов стерлингов (177 тысяч рублей).

Журналисты также обратили внимание на новый цвет волос герцогини: она осветлила некоторые пряди на несколько тонов. По мнению парикмахера Джеймса Джонсона (James Johnson), герцогиня стала выглядеть моложе с описанной прической. «Она выглядит более свежо и ярко. Такой оттенок идеален для летнего сезона», — добавил он.

Читатели издания восхитились внешностью Миддлтон и написали об этом в комментариях под публикацией. «Она просто прекрасный и красивый человек», «Ей повезло, что волосы блестят! Очень красивый цвет и укладка», «Кейт с возрастом становится только лучше», «Красивая Кейт», — подчеркивали фанаты.

В июле жена принца Уильяма пришла на мероприятие в дорогостоящем наряде и была обругана. Ее сфотографировали в черном платье в пол с принтом в крупный горох белого цвета. Стоимость вещи марки Emilia Wickstead составляет 1565 фунтов стерлингов (149 тысяч рублей).