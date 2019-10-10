Кейт Миддлтон сменила прическу

Герцогиня Кембриджская Кэтрин перекрасила волосы в более светлый тон. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 37-летнюю Кейт Миддлтон во время ее визита в лондонский Музей естествознания. На снимках она одета в джемпер сливового цвета и широкие зеленые брюки. В руках герцогиня держит маленькую сумку Chanel в тон топу. Журналисты отметили, что темно-русые от природы волосы Миддлтон приобрели золотистый оттенок.

По мнению звездного стилиста Джейсма Джонсона (James Johnson), мягкие светлые блики идеально подходят сезону, визуально утолщают пряди герцогини, а также выигрышно обрамляют ее лицо.

В август Кейт Миддлтон надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма. Она появилась в темно-синих обтягивающих шортах на благотворительной парусной регате, которая проходила в английском городе Каус. Как отметило издание The Sun, герцогиня избегала этого предмета гардероба в течение 11 лет.

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