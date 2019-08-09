Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя Кейт Миддлтон появилась в темно-синих обтягивающих шортах на благотворительной парусной регате, которая проходила 8 августа в английском городе Каус. Как отмечает издание, герцогиня избегала этого предмета гардероба в течение 11 лет. Последний и единственный раз она была замечена в шортах в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне.

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Поклонники Миддлтон сразу бросились обсуждать ее ноги в Twitter. «Я огромный фанат Кейт, эти ноги просто убийцы», — хвалил пользователь @manutdman71. «Скажу честно. Я планирую нанять тренера и показать ему эти фотографии, чтобы он составил мне программу, и я добилась таких же ног», — призналась @DustyReign. «Ох! Эти ноги!» — восхищалась @TheBeautifulDu1.

В июне жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пришла на ежегодный гала-ужин организации Action on Addiction в наряде с открытыми плечами. Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. На герцогине было кремовое платье Barbara Casasola с вырезом лодочкой.

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