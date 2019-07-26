Слухи об «уколах молодости» Кейт Миддлтон опровергли

Пресс-служба Кенсингтонского дворца опровергла слухи о том, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, делала уколы ботокса (так называемые уколы молодости) сразу после рождения каждого их своих трех детей, сообщил Mirror.

В этом ее обвинил доктор Мунир Сомджи, управляющий спа-клиникой Dr Medi в Лондоне. Он опубликовал в Instagram две фотографии герцогини с подписью: «Наша Кейт любит немного детского ботокса. Обратите внимание на уменьшение тонких линий на лбу, а также на уменьшение медиальной (средней части) брови, но приподнятый кончик».

После этого оба поста были удалены.

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