Кейт Миддлтон пришла на встречу с детьми в дорогом платье и подверглась критике

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в наряде британского дизайнера за десятки тысяч рублей и подверглась критике со стороны поклонников. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруга принца Уильяма пришла на встречу с британскими семьями в честь запуска образовательной онлайн-платформы Tiny Happy People от компании BBC, которая направлена на раннее обучение детей до четырех лет.

Миддлтон выбрала для мероприятия черное платье в пол с принтом в крупный горох белого цвета. Стоимость изделия бренда Emilia Wickstead составляет 1565 фунтов стерлингов (139 тысяч рублей). Герцогиня также надела бежевые босоножки-эспадрильи.

Фото опубликовано @duchess_catherine_m

Пользователи сети обругали Миддлтон за ее внешний вид в комментариях под материалом. «Платье за 1500 фунтов выглядит как одежда на один раз. Ужасно», «Она вообще не знает, что такое реальная жизнь! Как можно появиться на таком мероприятии в дорогостоящем наряде?», «Кэтрин пытается скрыть седину новым цветом волос», «Сколько ей лет? Такое платье подойдет только бабушкам — пустая трата денег», «1500 фунтов за платье? Это отвратительно», — высказывались они.

7 июля Кейт Миддлтон скопировала наряд свекрови, принцессы Дианы, во время посещения государственной больницы Queen Elizabeth Hospital. Она появилась в синем платье Beulah London с белым воротником и длинными рукавами. Отмечается, что в похожем наряде выходила в свет принцесса Диана в 1985 году.

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