Наряду Кейт Миддлтон нашли дешевую замену в супермаркете

Журналисты Daily Star нашли дешевую замену наряду герцогини Кембриджской Кэтрин. Информация появилась на сайте издания.

Жену принца Уильяма заметили во время одного из публичных мероприятий в 2019 году в длинном платье с цветочным принтом и коротким рукавом Ridley London. Его стоимость составляет 449 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей). Она также надела бежевые сандалии-эспадрильи Castane за 90 фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей).

Отмечается, что похожее платье появилось в ассортименте марки Esmara за девять фунтов стерлингов (800 рублей). Названный бренд представлен в сети супермаркетов Lidl. Журналисты также предложили читателям более дешевую версию обуви Миддлтон: она продается в интернет-магазине Asos за 25 фунтов стерлингов (2246 рублей).

В июне полная блогерша повторила дорогостоящие наряды американской певицы Рианны, купив одежду у дешевых брендов, и удивила пользователей сети. Так, например, она приобрела черное платье с белой вставкой, которое напоминает наряд Рианны, в бюджетном магазине Target.

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