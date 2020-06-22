Полная девушка купила наряды как у Рианны в дешевом магазине и удивила фанатов

Полная блогерша и стилист повторила дорогостоящие наряды американской поп-исполнительницы Рианны, купив одежду в дешевом магазине, и удивила пользователей сети. На ее снимки в сети обратили внимание журналисты Metro.

В своем Instagram-аккаунте Джесс Пью (Gess Pugh) публикует фотографии в модных образах. В частности, под хештегом #RIHcreate она делится кадрами, вдохновленными нарядами Рианны. «Я начала публиковать серию #RIHcreate, чтобы доказать себе и другим полным девушкам, что в моде размер не имеет значения. Мы можем носить смелую одежду так же, как наши любимые звезды и блогеры», — отметила она.

Так, на одном из кадров американка попозировала в красном полупрозрачном платье и босоножках в тон, повторив позу и образ певицы. Ну другой публикации совмещены два снимка: на одном изображена Рианна в черном платье с белой строчкой, кроссовках, солнцезащитных очках, а на другом — Пью в похожем платье бюджетного бренда Target и с теми же аксессуарами.

old school Rih in honor of #tbt & today’s #RIHcreate - y’all would be surprised to know that a lot (not all) of my Rihanna inspired looks come from things i already own! i saw this old pic of Rih on @pinterest & remembered this dress i bought at @target years ago! just shows that you don’t have to break the bank to dress like Rih! Фото опубликовано @gessflyy

Стилистка призналась, что иногда не могла подобрать себе задуманный наряд из-за отсутствия в магазинах вещей своего размера. «Но я не сдалась, а, напротив, собралась и постаралась воссоздать наряды Рианны, чтобы вдохновить подписчиков. Она является для меня иконой стиля, и я переживала, что буду выглядеть в подобных образах не так хорошо, как она. Но теперь я собой горжусь», — добавила Пью.

В июне блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила фото певицы Рианны в нижнем белье и развеселила подписчиков. На оригинальном снимке певица сфотографировалась в черном полупрозрачном комплекте нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty и босоножках на каблуках. Австралийка, в свою очередь, снялась на балконе в похожем образе.

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