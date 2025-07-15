Похитителям дочери топ-менеджера обанкротившегося российского банка вынесли приговор

В Москве осудили похитителей дочери топ-менеджера обанкротившегося банка

В Москве осудили похитителей дочери топ-менеджера обанкротившегося банка. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 21 августа 2023 года 39-летняя Ольга Максименко уехала на работу на своей машине. Последней с ней пообщалась ее подруга. Связь прервалась, когда Ольга заезжала на парковку башни «Империя» в Москва-Сити. Это было около 10.30 утра. Но на работу она так и не пришла. Коллега написала ей сообщение с вопросом, где она находится и получила ответ, что будет позже. После этого телефон оказался выключен.

Ближе к вечеру поисками занялся муж пострадавшей, но результата не было. Ночью ему позвонила теща Нина Максименко, которая уже несколько лет живет в Майами и сообщила, что ей пришло сообщение с требованием выкупа в размере десяти миллионов долларов. После этого муж обратился в полицию.

На допросе мужчина рассказал, что за несколько лет до похищения его с женой несколько раз атаковали незнакомые люди и передавали привет маме от Мусы. Они подали заявления в полицию, но в тот момент установить злоумышленников не удалось.

Нина Максименко ранее возглавляла банк «Адмиралтейский» и как считает следствие, занималась через свой банк незаконным обналичиванием денежных средств. Клиенты под видом оплаты товаров или услуг якобы переводили на счета определенные суммы, которые возвращались к ним за вычетом нескольких процентов. В 2015 году у банка отозвали лицензию. После чего она улетела в США. По тому же делу задержали предпринимателя Мусу Исраилова. Формально он числился в клиентах банка. По версии следствия, он помогал обналичивать через банк миллиарды рублей. В 2017-м его приговорили к 3,5 годам колонии и выплате 200 миллионов рублей, которые мужчина взял у банка в кредит и не вернул.

Спустя несколько дней оперативники установили место, где держали похищенную женщину. Спецназ освободил пострадавшую и задержал двоих мужчин. На допросе они сказали, что их наняла мать пострадавшей и пообещала за это десять миллионов рублей.

Пресненский суд Москвы приговорил их к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе членов ОПГ приговорили к длительным срокам за похищение людей.