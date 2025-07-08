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16:27, 8 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе членов ОПГ приговорили к длительным срокам за похищение людей

В Тольятти осудили членов ОПГ, похищавших людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Тольятти осудили членов ОПГ, похищавших людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

Они признаны виновными по статьям 126 («Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»), 127 («Незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору»), 163 («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере») и 162 («Разбой, совершенный в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, 5 апреля 2023 года осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, находились на стоянке на улице Дзержинского в Тольятти, где подошли к знакомому мужчине и, применяя силу, посадили в автомобиль. После чего скрылись с места преступления. Они потребовали от потерпевшего написать расписку под видом придуманного долга на четыре миллиона рублей, затем освободили. Через некоторое время мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Также в мае 2023 года они похитили еще одного мужчину и потребовали у него 1,7 миллиона рублей. После чего совершили еще ряд вымогательств и пытались завладеть чужим имуществом на 5,7 миллиона рублей.

Суд приговорил их к срокам от 3 до 10,5 года. Четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а один в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что клеймившие и истязавшие детей в нелегальной мусульманской школе мигранты пойдут под суд.

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