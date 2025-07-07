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14:56, 7 июля 2025Силовые структуры

Клеймившие и истязавшие детей в нелегальной мусульманской школе мигранты пойдут под суд

В Уфе осудят организаторов нелегальной мусульманской школы, где клеймили детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе осудят организаторов нелегальной мусульманской школы, где клеймили детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 126 («Похищение двух и более несовершеннолетних»), 117 («Истязание несовершеннолетних, совершенное с издевательством») и 322.1 («организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина решил организовать обучение чужих детей за вознаграждение в размере от десяти до 20 тысяч рублей в месяц. Дети в возрасте от 4 до 16 лет находились в арендованной квартире в течение долгого времени. В этот период мигранты применяли к ним жестокие способы воспитания, в том числе побои и истязания.

О том, что двое граждан Таджикистана организовали в Уфе нелегальное медресе, где учеников клеймили раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы, стало известно 12 июля 2024 года. О происходящем в школе рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин.

Обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что арестован второй фигурант дела о нелегальной мусульманской школе в Уфе.

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