В Уфе мигранты удерживали 16 детей в съемной квартире. Они основали нелегальную школу, где избивали и клеймили учеников

Родители детей, которых спасли из заточения в Уфе, оказались нелегалами

В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей, которых всячески истязали. Сотрудникам полиции удалось задержать мигрантов и освободить заложников.

По данным следствия, дети в возрасте от 4 до 16 лет находились в арендованной квартире в течение долгого времени. В этот период мигранты применяли к ним жестокие способы воспитания, в том числе побои и истязания.

Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский, узнать о преступлении садистов и освободить детей удалось благодаря одному из удерживаемых подростков, которому удалось сбежать. Он зашел в ближайший магазин и рассказал обо всем продавцам, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Детей поместили в специальные учреждения, где за ними организуют надлежащий уход. При необходимости им окажут медицинскую и психологическую помощь.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Преступники организовали нелегальную религиозную школу и истязали детей

Мигранты превратили религиозную школу в тюрьму для детей — дети обучались в двухкомнатной квартире многоэтажки, а наставники регулярно издевались над ними, избивая резиновыми палками, пишет «Царьград». У подростка, который смог убежать, обнаружили множественные травмы спины и грудной клетки.

Кроме того, граждане Таджикистана клеймили учеников раскаленным железом, избивали их и ломали пальцы.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Родители спасенных оказались нелегальными мигрантами

Сотрудникам полиции удалось установить личности родителей спасенных от садистов детей. Выяснилось, что это нелегальные мигранты.

«Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетних по факту нахождения их на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее в Уфе религиозный фанатик держал детей в подвале мечети

В прошлом году в городе произошел похожий случай — мужчина сутки держал мальчиков в подвале одной из местных мечетей и избивал их. Как позже узнали правоохранители, дети там действительно подвергались истязаниям — минимум четыре ребенка признались, что их били. Еще четверо не признались в том, что подвергались насилию, несмотря на синяки. Помимо этого, в заведении отсутствовали элементарные бытовые условия: дети вынуждены были спать на матрасах.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина бил детей с начала 2023 года. Фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.