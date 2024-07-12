Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 12 июля 2024Силовые структуры

В Уфе мигранты удерживали 16 детей в съемной квартире. Они основали нелегальную школу, где избивали и клеймили учеников

Родители детей, которых спасли из заточения в Уфе, оказались нелегалами

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей, которых всячески истязали. Сотрудникам полиции удалось задержать мигрантов и освободить заложников.

По данным следствия, дети в возрасте от 4 до 16 лет находились в арендованной квартире в течение долгого времени. В этот период мигранты применяли к ним жестокие способы воспитания, в том числе побои и истязания.

Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский, узнать о преступлении садистов и освободить детей удалось благодаря одному из удерживаемых подростков, которому удалось сбежать. Он зашел в ближайший магазин и рассказал обо всем продавцам, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Детей поместили в специальные учреждения, где за ними организуют надлежащий уход. При необходимости им окажут медицинскую и психологическую помощь.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Преступники организовали нелегальную религиозную школу и истязали детей

Мигранты превратили религиозную школу в тюрьму для детей — дети обучались в двухкомнатной квартире многоэтажки, а наставники регулярно издевались над ними, избивая резиновыми палками, пишет «Царьград». У подростка, который смог убежать, обнаружили множественные травмы спины и грудной клетки.

Кроме того, граждане Таджикистана клеймили учеников раскаленным железом, избивали их и ломали пальцы.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Родители спасенных оказались нелегальными мигрантами

Сотрудникам полиции удалось установить личности родителей спасенных от садистов детей. Выяснилось, что это нелегальные мигранты.

«Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетних по факту нахождения их на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

Материалы по теме:
«Мы прощались с жизнью» Перестрелки на улицах и нападения на храмы: что пережили очевидцы терактов в Дагестане?
«Мы прощались с жизнью»Перестрелки на улицах и нападения на храмы: что пережили очевидцы терактов в Дагестане?
25 июня 2024
«У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»
«У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»
27 июня 2024
Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта. На случившееся отреагировали Канделаки и Бастрыкин
Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта. На случившееся отреагировали Канделаки и Бастрыкин
8 июля 2024

Ранее в Уфе религиозный фанатик держал детей в подвале мечети

В прошлом году в городе произошел похожий случай — мужчина сутки держал мальчиков в подвале одной из местных мечетей и избивал их. Как позже узнали правоохранители, дети там действительно подвергались истязаниям — минимум четыре ребенка признались, что их били. Еще четверо не признались в том, что подвергались насилию, несмотря на синяки. Помимо этого, в заведении отсутствовали элементарные бытовые условия: дети вынуждены были спать на матрасах.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина бил детей с начала 2023 года. Фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от населенных пунктов

      В России резко выросло число банкротств компаний

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше