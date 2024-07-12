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12:44, 12 июля 2024Россия

В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом

В Уфе мигранты создали медресе, учеников они клеймили раскаленным железом

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Башкирии мигранты открыли нелегальную религиозную школу. Там они практиковали физические наказания воспитанников, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Медресе в столице региона Уфе открыли двое граждан Таджикистана. Они клеймили учеников раскаленным железом, избивали их и ломали пальцы.

Рассказать о происходящем в стенах учреждения смог один из детей, которому удалось сбежать. После этого обоих иностранцев задержали.

Ранее в том же городе произошел похожий случай. Религиозный фанатик сутками держал мальчиков в подвале одной из местных мечетей и избивал их. Руководство мечети и духовное управление мусульман Башкирии открестилось от организатора медресе, его деятельностью заинтересовались правоохранители.

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      Алан Босиков
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