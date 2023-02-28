Фанатичный мигрант держал детей в подвале российской мечети и избивал их

В Уфе религиозный фанатик из Таджикистана удерживал детей в подвале мечети и избивал их

В Уфе религиозный фанатик сутками удерживал мальчиков в подвале одной из местных мечетей и избивал их. Мужчина приехал в Россию из Средней Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Гражданин Таджикистана работал учителем в медресе — мусульманском учебном и религиозном заведении. Оно располагалось в подвале мечети, под руководством наставника обучались 12 несовершеннолетних. По словам бежавшего из «школы» ребенка, за ее стенами практиковалось жестокое обращение с детьми.

Деятельностью медресе сразу заинтересовались правоохранители. Четыре ребенка подтвердили прибывшим на место сотрудникам, что их били. Еще четверо не признались в том, что подвергались насилию, несмотря на синяки на коже. Помимо этого, в заведении отсутствовали элементарные бытовые условия: дети вынуждены были спать на матрасах.

Руководство мечети и и духовное управление мусульман Башкирии отрицают какие-либо связи с работой своего прихожанина.

Региональный главк Следственного комитета России сообщил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина бил детей с начала 2023 года. Фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, на время расследования его поместили в следственный изолятор.

Летом 2020 года стало известно о захвате Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом схимонахом Сергием (Романовым). Осенью того же года СК России начал проверку на основании сообщений о преступлениях, совершенных в монастыре, среди которых истязания несовершеннолетних. В декабре 2020 года отца Сергия задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, позднее ему предъявили обвинение в экстремизме.