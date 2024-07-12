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13:59, 12 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

Родители 16 освобожденных в Уфе детей оказались нелегальными мигрантами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Родители 16 освобожденных детей, которых истязали и удерживали в квартире в Уфе двое граждан Таджикистана, оказались нелегальными мигрантами. Подробности в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, родители всех спасенных из квартиры садистов детей являлись нарушителями миграционного законодательства.

12 июля в Уфе полиция задержала двух уроженцев Республики Таджикистан, которые удерживали в арендованной квартире 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет. На протяжении долгого времени несовершеннолетних лишали свободы и применяли к ним жестокие методы воспитания с нанесением побоев и различными истязаниями. Спасти детей удалось благодаря подростку, который сбежал из квартиры и обратился в ближайший магазин, сотрудники которого сообщили о произошедшем полицейским.

Как оказалось, истязавшие детей мигранты основали нелегальную религиозную школу. Они клеймили учеников раскаленным железом, избивали их и ломали пальцы.

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      Владимир Седов
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