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13:24, 12 июля 2024Силовые структуры

Двое мигрантов удерживали и истязали в квартире 16 детей

В Уфе мигранты удерживали и истязали 16 детей в арендованной квартире

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе полиция задержала двух уроженцев республики Таджикистан, которые удерживали в арендованной квартире 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет. Об этом в пятницу, 12 июля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, детей в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых граждане Таджикистана на протяжение долгого времени лишали свободы и применяли к ним жестокие методы воспитания, с нанесение побоев и различными истязаниями. Спасти детей удалось благодаря подростку, который сбежал из квартиры и обратился в ближайший магазин, сотрудники которого сообщили о произошедшем полицейским.

В ночь на 12 июля мигранты были задержаны, а дети освобождены и помещены в специализированные социальные учреждения для организации за ними надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь.

29 мая сообщалось, что в Ярославле двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки.

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      Владимир Седов
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