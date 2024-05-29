Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

Mash: в Ярославле двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки

В Ярославле двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки. О происшествии в городе стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, ребенка ищут с ночи сотрудники правоохранительных органов, горожане и волонтеры.

Предположительно, дошкольницу увела с площадки жительница Московской области. Полицейские разузнали, что мать и похитительница знакомы. Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Оперативники начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что суд в Луганской народной республике (ЛНР) приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который похитил местную жительницу и ее ребенка в центре Северодонецка.