Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 29 мая 2024Россия

Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

Mash: в Ярославле двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ярославле двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки. О происшествии в городе стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, ребенка ищут с ночи сотрудники правоохранительных органов, горожане и волонтеры.

Предположительно, дошкольницу увела с площадки жительница Московской области. Полицейские разузнали, что мать и похитительница знакомы. Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Оперативники начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что суд в Луганской народной республике (ЛНР) приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который похитил местную жительницу и ее ребенка в центре Северодонецка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      Тела россиян покрылись язвами после отдыха на популярном курорте Азии

      Кержаков возглавил клуб из Казахстана

      Россиянин в ходе ссоры ударил мать ножом и вышел на улицу в окровавленной одежде

      Российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ

      Пытавший российских военнопленных начальник СИЗО Полтавы заочно осужден

      В ЕС захотели создать мировую оборонную сеть

      Обычные кухонные отходы оказались полезным удобрением

      Пашинян назвал условие для встречи с лидером оппозиции

      Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше