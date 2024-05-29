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Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки
В Ярославле нашли похищенную с детской площадки девочку, заведено уголовное дело
Начало событий в новости Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе
Похищенную с детской площадки в Ярославле двухлетнюю девочку нашли в местном общежитии. Ее судьбу раскрыл Telegram-канал Mash.
Украденного ребенка обнаружил волонтер во время проверки дома по улице Юности. Предполагаемая похитительница находилась вместе с девочкой — в ближайшее время ее направят на психиатрическую экспертизу.
Сейчас ребенок передан сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Предварительно, никаких травм на его теле нет. Заведено уголовное по факту похищения.
О похищении девочки с детской площадки в Ярославле стало известно 29 мая. По предварительным данным, похитительница знакома с матерью похищенной.