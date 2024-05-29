Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки

В Ярославле нашли похищенную с детской площадки девочку, заведено уголовное дело

Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

Начало событий в новости Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

Похищенную с детской площадки в Ярославле двухлетнюю девочку нашли в местном общежитии. Ее судьбу раскрыл Telegram-канал Mash.

Украденного ребенка обнаружил волонтер во время проверки дома по улице Юности. Предполагаемая похитительница находилась вместе с девочкой — в ближайшее время ее направят на психиатрическую экспертизу.

Сейчас ребенок передан сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Предварительно, никаких травм на его теле нет. Заведено уголовное по факту похищения.

О похищении девочки с детской площадки в Ярославле стало известно 29 мая. По предварительным данным, похитительница знакома с матерью похищенной.

