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13:08, 29 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки

В Ярославле нашли похищенную с детской площадки девочку, заведено уголовное дело
Начало событий в новости Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Похищенную с детской площадки в Ярославле двухлетнюю девочку нашли в местном общежитии. Ее судьбу раскрыл Telegram-канал Mash.

Украденного ребенка обнаружил волонтер во время проверки дома по улице Юности. Предполагаемая похитительница находилась вместе с девочкой — в ближайшее время ее направят на психиатрическую экспертизу.

Сейчас ребенок передан сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Предварительно, никаких травм на его теле нет. Заведено уголовное по факту похищения.

О похищении девочки с детской площадки в Ярославле стало известно 29 мая. По предварительным данным, похитительница знакома с матерью похищенной.

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      Олеся Мицкевич
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